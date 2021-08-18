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Датские военные сообщили о российских подводных лодках у своих берегов

ТАССиещё 2
24 минуты назад

Датские военные утверждают, что две российские дизель-электрические подводные лодки вместе с кораблем сопровождения прошли через пролив Большой Бельт в северном направлении.

Дания заметила российские подлодки в своих водах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Две российские подводные лодки проследовали через пролив Большой Бельт в сопровождении надводного судна. Третья субмарина, входящая в группу, находится на якорной стоянке к югу от Лангеланна. Ожидается, что она покинет ее несколько позднее, - говорится в сообщении на странице Вооруженных сил (ВС) Дании в Facebook. - Все три лодки являются дизель-электрическими класса "Кило" (подводные лодки проекта 877 "Палтус")".

Проход иностранных подводных лодок через датскую акваторию является обычным событием и как правило не вызывает каких-либо серьезных реакций, подчеркивается в сообщении.

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"Корабли следуют в надводном положении на протяжении всего маршрута, что является предпосылкой для безопасного прохода", - подчеркнули ВС Дании.
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