National Interest: Россия готова к войне больше, чем США и НАТО

В России с советских времен не только сохранилась, но и хорошо развивается практика подготовки к защите от химической, биологической и ядерной угроз. Об этом можно судить хотя бы по содержимому аптечек, предназначенных для оказания силами гражданской обороны первой помощи. В странах НАТО этому уделяется гораздо меньше внимания, в том числе и в военных условиях. Об этом пишет эксперт по обороне издания The National Interest Чарли Гао.

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Во времена холодной войны угроза химической и биологической войны была очень актуальной для большинства армий мира. Такое оружие получило возможность доставки с высокой точностью, а потому почти во всех странах прошла соответствующая подготовка. Но наибольшая защита была обеспечена в вооруженных силах восточного блока - Советского Союза и государств Варшавского договора.

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В российских войсках радиологической, химической и биологической защиты (РХБЗ) эта практика по-прежнему успешно развивается, пишет автор. Продолжается разработка и закупка новой специализированной техники и оборудования. Войскам РХБЗ отводится особая роль на поле боя - помимо химической атаки и защиты на них возлагается задача по применению дымовых завес и мощных огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими снарядами. На их вооружении находятся также реактивные пехотные огнеметы с термобарическим зарядом РПО-A "Шмель", способные одним выстрелом уничтожать защищенные огневые точки.

Эксперт отмечает, что в целом в России ведется более серьезная подготовка подразделений РХБЗ в сравнении с армиями Североатлантического альянса. Так, тренировки с применением средств индивидуальной защиты проводятся еженедельно, регулярно организуются учения по специальной обработке бронетехники.

- Часто проводятся и крупномасштабные маневры войск РХБЗ. Для сравнения, большинство солдат НАТО обучаются с применением средств химической и биологической защиты лишь изредка, в лучшем случае - ознакомительные занятия раз в месяц, - пишет Гао.

Запасы средств защиты для гражданского населения размещены по всей России. Индивидуальная аптечка АИ-4, имеющаяся на складах, содержит антибактериальные и радиозащитные средства, препараты, применяемые при отравлениях угарным газом и некоторыми химическими веществами. По сравнению с аптечками для оказания первой помощи в США и Европе, российский комплект обеспечивает лучшую защиту.