Глава Центрального командования ВС США посетил аэропорт Кабула

Возглавляющий Центральное командование вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что провел инспекцию в аэропорту Кабула.

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Он рассказал, что «смог оценить обстановку» в аэропорту, обсудил ее с офицерами, обеспечивающими безопасность. Генерал сообщил, что лично познакомился с мерами, принятыми для обороны аэропорта и его работы, передает ТАСС.

Как заявил Маккензи, военный персонал из США «обеспечивает воздушное движение». Американские военные «наращивают операции для прибытия в аэропорт подкреплений и эвакуации дипломатов и гражданских лиц из числа партнеров в сотрудничестве» с Госдепом.

Он заверил, что сейчас «взлетное поле безопасно и открыто для гражданских рейсов». Маккензи отметил, что на днях предостерег движение «Талибан» (запрещено в России) от попыток атаковать силы США в аэропорту.