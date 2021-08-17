В США признали попадание своего оружия талибам

«Очевидно, мы не ждем, что они вернут его нам в аэропорту Кабула», — рассказал о происхождении оружия у талибов политик.

Ситуация в Афганистане стала тяжелой в последние две недели. В воскресенье, 15 августа, талибы захватили Кабул и президентский дворец. Они заявили, что контролируют все пограничные посты и весь Афганистан. Сотни людей ринулись в аэропорт, чтобы успеть покинуть страну. Во вторник, 17 августа, «Талибан» временно приостановили все вылеты из воздушной гавани столицы Афганистана. Кроме того, террористы отметили, что примут новые правила для женщин. Им разрешили вести новости и другие программы на телевидении. Они также отметили, что гарантируют соблюдение прав женщин, которые не противоречат исламу.