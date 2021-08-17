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В США рассказали о происхождении оружия у талибов

Lenta.ru
54 минуты назад

Большая часть привезенного армии Афганистана американского оружия попало в руки движения «Талибан» (признано террористической организацией в России), заявил во время брифинга в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

В США признали попадание своего оружия талибам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, американские военные обладают информацией по каждому наименованию поставленного в Афганистан вооружения. Вашингтон считает, что большое количество техники захватили боевики «Талибана».

«Очевидно, мы не ждем, что они вернут его нам в аэропорту Кабула», — рассказал о происхождении оружия у талибов политик.

Ситуация в Афганистане стала тяжелой в последние две недели. В воскресенье, 15 августа, талибы захватили Кабул и президентский дворец. Они заявили, что контролируют все пограничные посты и весь Афганистан. Сотни людей ринулись в аэропорт, чтобы успеть покинуть страну. Во вторник, 17 августа, «Талибан» временно приостановили все вылеты из воздушной гавани столицы Афганистана. Кроме того, террористы отметили, что примут новые правила для женщин. Им разрешили вести новости и другие программы на телевидении. Они также отметили, что гарантируют соблюдение прав женщин, которые не противоречат исламу.

Армия,Джейк Салливан,Талибан,РИА Новости,Россия,Афганистан,Соединенные Штаты,
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