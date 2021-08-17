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Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район

Российская Газетаиещё 1
37 минут назад

Противостоящие движению "Талибан" (запрещено в РФ) силы вице-президента афганского правительства Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван на севере Афганистана. В настоящее время боевые действия идут в районе Панджшерского ущелья. Об этом сообщает 17 августа РИА Новости со ссылкой на военный источник в Кабуле.

Силы Салеха отбили у талибов один район в Афганистане
Фото: EPAEPA

Через район Чарикар и тоннель Саланг проходит автодорога, связывающая Кабул и Мазари-Шариф - крупнейший город на севере Афганистана.

Также, по информации агентства, в настоящее время в район Панджшерского ущелья для борьбы с талибами направляются порядка 10 тысяч вооруженных военнослужащих афганской армии, в том числе - подразделения бежавшего маршала Рашида Дустума, лидера афганских узбеков.

Ранее сегодня вице-президент Афганистана Салех объявил себя временным главой государства в отсутствии президента (президент Ашраф Гани бежал 15 августа из страны) и призвал мировых лидеров поддержать его.

Армия,Рашид Дустум,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Россия,Афганистан,
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