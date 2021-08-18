Летные испытания Ил-112В продолжат с новыми опытными образцами

Программа летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В продолжится на третьем и четвертом опытных образцах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: Пресс-служба ОАК/РИА «Новости» Пресс-служба ОАК/РИА «Новости»

"В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам", - рассказал собеседник агентства.

Как ожидается, третий и четвертый образцы продолжат испытания летом 2022 года. Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.

Предполагается, что самолет заменит устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году, а к 2032 году уже 90%.