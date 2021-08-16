National Interest рассказал о "краже" украинского флота Россией

Американский обозреватель Себастьян Роблин заявил, что Украина лишилась большей части своего флота при возвращении Крыма в состав России в 2014 году. Статья опубликована в журнале «The National Interest».

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По словам Роблина, Украина потеряла шесть корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Около 75% служивших украинских военных, служивших в Крыму, покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС.

Роблин отмечает, что позже Россия начала возвращать суда, но ухудшение отношений двух стран из-за ситуации в Донбассе помешало завершить процесс.

«Главные базы ВМС Украины, лишенные обширных мощностей Севастополя, теперь расположены в портовых городах Одессы и Николаеве на западе Украины. Единственным значительным военным кораблем службы является противолодочный фрегат «Гетман Сагайдачный»», — пишет Роблин.