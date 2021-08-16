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National Interest рассказал о "краже" украинского флота Россией

Газета.Ru
25 минут назад

Американский обозреватель Себастьян Роблин заявил, что Украина лишилась большей части своего флота при возвращении Крыма в состав России в 2014 году. Статья опубликована в журнале «The National Interest».

National Interest рассказал о "краже" украинского флота Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Роблина, Украина потеряла шесть корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Около 75% служивших украинских военных, служивших в Крыму, покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС.

Роблин отмечает, что позже Россия начала возвращать суда, но ухудшение отношений двух стран из-за ситуации в Донбассе помешало завершить процесс.

«Главные базы ВМС Украины, лишенные обширных мощностей Севастополя, теперь расположены в портовых городах Одессы и Николаеве на западе Украины. Единственным значительным военным кораблем службы является противолодочный фрегат «Гетман Сагайдачный»», — пишет Роблин.

В настоящее время, по словам журналиста, Украина занимается созданием «москитного флота» , состоящего из небольших, быстрых и скрытных патрульных и ударных кораблей ближнего действия. Большую часть из них предоставляют страны НАТО по программе военной помощи, а некоторые корабли, выведенные из эксплуатации, предоставляются на безвозмездной основе.

Армия,Себастьян Роблин,НАТО,The National Interest,Республика Крым,Россия,Украина,
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