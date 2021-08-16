МиГ-29 ВВС Словакии сел с разрушенным колесом

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии в понедельник сел с разрушенным колесом передней стойки шасси на военный аэродром в местечке Слиач близ города Зволен в Центральной Словакии. Со ссылкой на министерство обороны республики об этом сообщило Словацкое радио.