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МиГ-29 ВВС Словакии сел с разрушенным колесом передней стойки шасси

ТАСС
1 час назад

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии в понедельник сел с разрушенным колесом передней стойки шасси на военный аэродром в местечке Слиач близ города Зволен в Центральной Словакии. Со ссылкой на министерство обороны республики об этом сообщило Словацкое радио.

МиГ-29 ВВС Словакии сел с разрушенным колесом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Летчик смог успешно посадить МиГ-29. Кроме колеса передней стойки шасси другие системы истребителя не пострадали. Причины возникновения дефекта должна установить специально созданная комиссия.

ВВС Словакии в настоящий момент обеспечивают безопасность национального воздушного простора стартами боевых самолетов с авиабазы у села Кухиня, расположенного примерно в 25 км западнее Братиславы.

Армия,Зволен,Словакия,
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