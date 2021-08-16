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В Таджикистане приземлился самолет с афганскими военными

Lenta.ru
1 час назад

В Таджикистане приземлился военный самолет из Афганистана. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на таджикское Министерство иностранных дел (МИД).

В Таджикистане приземлился самолет с афганскими военными
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что самолет прилетел в страну с военнослужащими афганского правительства.

По данным МИД, на борту воздушного судна находились более сотни военных.

Ранее источник в силовом блоке правительства Таджикистана рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе. По его словам, охрану рубежей усилили после начала обострения ситуации в Афганистане в середине мая. Он добавил, что поток беженцев в Таджикистане пока не наблюдается.

До этого МИД Таджикистана опроверг информацию о том, что президент Афганистана Ашраф Гани находится на территории этой страны.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) заявили о взятии под свой контроль всей территории Афганистана. Они также отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Армия,Ашраф Ахмадзай,Талибан,МИД,ИА Sputnik,Таджикистан,Афганистан,
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