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В Китае заявили, что война с Россией станет «кошмаром» для США

Майк Габриелян
18 минут назад

Эксперты портала Baijiahao (перевод издания «ПолитРоссия») пришли к выводу, что вооруженные силы России уступают США в воздухе, на море и на суше. Американцы ежегодно тратят на вооружение миллиарды долларов, и эти расходы несравнимо выше российских. Однако возможности государств выравнивает ядерное оружие.

В Китае заявили, что война с Россией станет «кошмаром» для США
Фото: AP PhotoAP Photo

«Ядерное оружие — самое важное звено в военной мощи России и США. Страны обладают крупнейшими ядерными арсеналами в мире», - считают авторы.

Кроме того, Россия может поспорить с американцами в качестве стратегических бомбардировщиков, атомных подлодок и бронетанковой техники.

Есть и другой важный аспект: российское государство отличается огромной территорией и ресурсами — стратегическая глубина РФ огромна. По этой причине военный конфликт с Россией обернется для американцев настоящим кошмаром.

«Покорить эту страну крайне сложно, даже имея в своем распоряжении лучшее в мире оружие. В этой связи невозможно предсказать, какая из сторон одержит победу в конфликте», - делают вывод китайские аналитики.

Они отметили также, что сейчас отношения между Россией и США являются весьма натянутыми, договориться о перезагрузке пока не удается.

Ранее американские экологи предупредили, что тотальная война между Россией и Соединенными Штатами к катастрофическим последствиям для человечества.

Армия,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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