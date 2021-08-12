В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В США испугались российских гиперзвуковых ракет

Lenta.ruиещё 1
50 минут назад

Военные датчики армии США недостаточно эффективны для обнаружения гиперзвуковых ракет противника, в том числе, российского производства. Об этом заявил глава стратегического командования американских вооруженных сил (ВС) адмирал Чарльз Ричард, передает РИА Новости.

В США испугались российских гиперзвуковых ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ричард назвал Россию мировым лидером по гиперзвуковым технологиям. Он испугался потенциальных проблем для сил США, которые могут возникнуть из-за применения этих технологий в случае потенциального конфликта.

«Из-за этих проблем наша нынешняя архитектура датчиков наземного и космического базирования может оказаться недостаточной для обнаружения и отслеживания этих гиперзвуковых ракет», — подчеркнул адмирал.

По словам Ричарда, российская сторона продолжает вкладывать значительные финансовые ресурсы в разработку гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов-глайдеров.

20 июля руководитель пресс-службы Минобороны США Джон Кирби назвал российские разработки в области гиперзвукового оружия «дестабилизирующим фактором». Он добавил, что у США также имеются подобные разработки, но исключительно в неядерном оснащении.

За день до этого Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Она преодолела расстояние более 350 километров.

Армия,Джон Кирби,Министерство обороны,РИА Новости,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители