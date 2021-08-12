В США испугались российских гиперзвуковых ракет

Военные датчики армии США недостаточно эффективны для обнаружения гиперзвуковых ракет противника, в том числе, российского производства. Об этом заявил глава стратегического командования американских вооруженных сил (ВС) адмирал Чарльз Ричард, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ричард назвал Россию мировым лидером по гиперзвуковым технологиям. Он испугался потенциальных проблем для сил США, которые могут возникнуть из-за применения этих технологий в случае потенциального конфликта.

«Из-за этих проблем наша нынешняя архитектура датчиков наземного и космического базирования может оказаться недостаточной для обнаружения и отслеживания этих гиперзвуковых ракет», — подчеркнул адмирал.

По словам Ричарда, российская сторона продолжает вкладывать значительные финансовые ресурсы в разработку гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов-глайдеров.

20 июля руководитель пресс-службы Минобороны США Джон Кирби назвал российские разработки в области гиперзвукового оружия «дестабилизирующим фактором». Он добавил, что у США также имеются подобные разработки, но исключительно в неядерном оснащении.