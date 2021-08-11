Как проходит перевооружение российских ВВС

Более 60 единиц авиатехники, включая истребители пятого поколения Су-57, поступят на вооружение в Военно-воздушные силы РФ до конца 2021 года. Об этом сообщил командующий ВВС, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов. По его словам, военные также получат современные многоцелевые самолёты Су-30СМ, Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34, тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76МД-90А и другие боевые машины. Ранее в Минобороны сообщали, что доля современной техники в ВКС превышает 70%. По словам аналитиков, России удаётся успешно реализовывать программу закупки вооружений, несмотря на западные санкции и трудности, связанные с пандемией.

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Более 60 самолётов и вертолётов поступят на вооружение в российские Военно-воздушные силы до конца 2021 года. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

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Напомним, ВВС входят в состав Воздушно-космических сил РФ.

«В Военно-воздушные силы в настоящее время в соответствии с государственным оборонным заказом поступают современные образцы авиационной техники. До конца года спланирована поставка более 60 единиц новой авиационной техники», — заявил военачальник.

По словам Дронова, на вооружение ВКС РФ поступят новейшие истребители пятого поколения Су-57, а также современные многоцелевые самолёты Су-30СМ, Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34, тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76МД-90А, боевые вертолёты Ми-28НМ и Ка-52, а также десантно-транспортные — Ми-8АМТШ-ВН.

Кроме того, военные получат более 200 единиц модернизированных воздушных судов.

«Все образцы авиационной техники оборудуются новейшими системами индивидуальной защиты, большое внимание уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолётом и применения оружия», — заявил Сергей Дронов.

Он также сообщил, что все образцы военной техники «проходят апробацию в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике, и по полученным результатам оперативно проводятся необходимые доработки».

Сергей Дронов рассказал и о программе создания беспилотной авиации. По его словам, развитие этого направления «в России осуществляется высокими темпами».

«Это процесс многогранный. С одной стороны, в производство внедряются новейшие технологии, для снижения габаритов и веса бортовых систем беспилотных летательных аппаратов, их энергопотребления применяются самые современные материалы. С другой стороны, разрабатываются алгоритмы управления беспилотниками, в том числе для группового применения, способы «интеллектуализации» систем автоматического управления и в целом их интеграция в разведывательно-ударные системы Вооружённых сил», — пояснил заместитель главнокомандующего ВКС РФ.

По его словам, сейчас проходят «испытания перспективных комплексов с беспилотными летательными аппаратами» на полигонах государственного лётно-испытательного центра.

«Кроме того, их апробация проводится и в реальных боевых действиях в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике», — заключил Дронов.

От Су-30 до Су-75

По мнению экспертов, одной из самых перспективных машин, упомянутых Сергеем Дроновым, является истребитель Су-57.

На данный момент это наиболее современный самолёт в российских ВКС. Среди его главных достоинств — сверхманёвренность, способность применять широкую линейку боеприпасов и малозаметность.

Первые серийные образцы Су-57 оснащаются турбореактивной двухконтурной силовой установкой АЛ-41Ф1 («Изделие 117»), на которой летает истребитель поколения 4++ Су-35. В дальнейшем планируется ставить на Су-57 так называемый двигатель второго этапа («Изделие 30»), который позволит длительное время держать сверхзвуковую скорость без значительного расхода топлива.

Производство Су-57 развёрнуто на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Минобороны РФ должно получить 76 таких самолётов в рамках госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2028 года. В этом году ожидается поставка четырёх таких машин.

Стоит отметить, что сейчас ОКБ Сухого занимается разработкой лёгкого истребителя пятого поколения c одним двигателем. Предполагается, что он получит обозначение Су-75. Впервые данная машина была представлена на авиасалоне МАКС-2021 под рабочим названием Checkmate.

По словам аналитиков, вплотную к характеристикам авиации пятого поколения приблизился и одноместный истребитель поколения 4++ Су-35С.

Специалисты называют этот самолёт своего рода переходным звеном между легендарными истребителями Су-27 и перспективными Су-57.

Су-35С предназначен для уничтожения всех воздушных, наземных и надводных целей и обладает средствами прорыва современной противовоздушной обороны.

Самолёт поставляется в войска с конца 2012 года и активно применялся в ходе вооружённого конфликта в Сирии. На февраль 2020 года ВКС РФ имели в своём распоряжении около 70 таких машин.

Хорошо себя зарекомендовал в САР и двухместный истребитель Су-30СМ. Он продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ.

Су-30СМ способен действовать в любое время суток и при любых погодных условиях. Машина может уничтожать как воздушные, так и наземные цели. Кроме того, истребитель способен проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолётам.

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34, о котором также сообщил Сергей Дронов, был принят на вооружение в 2014 году.

Данный самолёт сыграл важную роль в борьбе с террористическими формированиями в Сирии. Он предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

В декабре 2020 года сообщалось, что компания «Сухой» досрочно завершила выполнение контракта на поставку около 100 Су-34 для ВКС РФ.

В данный момент ведётся разработка модернизированной версии данного самолёта — Су-34М.

В свою очередь, военно-транспортные самолёты Ил-76МД-90А, вертолёты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-8АМТШ-ВН представляют собой глубокую модернизацию проверенных временем моделей боевых машин, создание которых было начато ещё в советские годы.

«Продолжаем непростой процесс»

В июле 2020 года главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что доля современного вооружения в ВКС РФ превысила отметку в 70%. Данный показатель соответствует общей доле новой техники в ВС РФ, которая на июль 2021 года составляла 71%.

«Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», — заявил в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании «Роствертол».

Как отметил в беседе с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, многие страны мира стремятся добиться таких показателей, однако не всем это удаётся.

«США говорили о том, что они модернизируют армию, об этом заявляли и многие европейские государства, в том числе Германия. Но об их успехах в этом вопросе ничего не известно. А Россия смогла реализовать эти планы», — сказал эксперт.

При этом Кошкин подчеркнул, что военная авиация является одной из самых технически сложных и затратных областей оборонной промышленности. Возможность производить современную боевую авиатехнику и оснащать ею войска является ключевой для обороноспособности страны, сказал эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что РФ удаётся реализовывать программу закупки вооружений в условиях санкций и экономических сложностей, вызванных пандемией.

«Процесс перевооружения идёт в непростые годы пандемии, когда пострадала экономика и планы перевооружения во многих странах были сорваны. Мы же выполнили полностью план по поставкам боевой техники. Не помешали нам и санкции США, в том числе против предприятий оборонно-промышленного комплекса», — заявил Кошкин.

Важной частью работы предприятий ОПК сегодня является импортозамещение, добавил аналитик.

«Мы продолжаем непростой процесс замены импортных комплектующих. Всё это позволяет нам стать державой, которая располагает одной из лучших армий в мире, в том числе и ВКС. Мы смогли обеспечить ВКС уникальными образцами, например, истребителем пятого поколения Су-57. Он уже находится в строю и им, к слову, уже интересуются за рубежом. Так что в этой области мы занимаем лидерские позиции», — говорит Андрей Кошкин.

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин в комментарии RT обратил внимание на то, что пока истребитель пятого поколения Су-57 закупается небольшими партиями.