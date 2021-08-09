Лукашенко захотел получить от Москвы С-400

Белоруссия заинтересована в получении российского зенитного ракетного комплекса С-400. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, в ходе «Большого разговора».
Он отметил, что вопрос о покупке комплекса «по какой-то по сходной цене, в кредит» уже поднят перед президентом России Владимиром Путиным.
— Потому что таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику Беларусь С-400 вызывает у нас большой интерес, — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, на приобретение комплекса можно будет направить часть сэкономленных при строительстве БелАЭС средств.
— Останутся деньги, там идет речь о 300–500 миллионах долларов. Это по внутрироссийским ценам приличное количество военно-технического оборудования, в том числе С-400, — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым частью Российской Федерации, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию.