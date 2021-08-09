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Российский БТР-82АТ сделали более защищенным и зорким

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

Мотострелковые войска российской армии начали получать модернизированные бронетранспортеры БТР-82АТ, имеющие повышенный уровень защиты и новейшие средства наблюдения.

Российский БТР-82АТ сделали более защищенным и зорким
Фото: : ООО "Военно-промышленная компания": ООО "Военно-промышленная компания"

Впервые такая машина была продемонстрирована "Военно-промышленной компанией" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". БТР получил дополнительные отражающие экраны из броневой стали и специальные противокумулятивные решетки.

Такие средства повышают стойкость при попадании пуль крупнокалиберных пулеметов и снижают действие ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Применение 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТМ обеспечивается стабилизированным прицелом с тепловизионным каналом, позволяющим эффективно поражать противника в темное время суток.

Также, судя по размещенным в соцсетях изображениям, бронетранспортер получил видеокомплекс, позволяющий экипажу лучше обозревать местность не только впереди, но и со стороны кормы.

Семейство "восемьдесят вторых" постоянно совершенствуется, проходит испытания еще один вариант - с необитаемым боевым модулем БТР-БМ. В качестве основного вооружения в нем применено 30-мм орудие 2А42 и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Имеется комплекс управляемого противотанкового вооружения "Конкурс-М".

Мощность двигателя - 300 л.с. Скорость по шоссе - 80 км/ч. Вместимость: 9 -10 военнослужащих.

БТР-82АТ. Фото: ООО "Военно-промышленная компания"

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