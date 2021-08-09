NI назвал лучший российский истребитель

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С благодаря модернизации можно назвать лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе без технологий малозаметности. Его отличает сочетание универсальности и рентабельности.

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К этому выводу пришел обозреватель The National Interest Марк Эпископос. Он упоминает предшественника Су-35 - истребитель Су-27, который в ходе глубокой модернизации получил новые двигатели, авионику и улучшенную аэродинамику. Первый полет опытного Су-35 состоялся в 2008 году.

Марк Эпископос рассматривает основные характеристики Су-35С и отмечает, что истребитель превосходит многие аналоги четвертого поколения и даже американский F-22 Raptor, который относится уже к пятому поколению, своей огромной боевой нагрузкой и "удивительно гибким набором вооружения".