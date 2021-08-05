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Военные Украины готовят план на случай "широкомасштабного вторжения"

Газета.Ru
1 час назад

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Минобороны страны рассматривает сценарии обострения ситуации вокруг страны, включая широкомасштабное вторжение. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Украина готовит план на случай "широкомасштабного вторжения"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"На данный момент рассматривается девять возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины, осуществлено планирование соответствующее", — сообщил Арестович.

По его словам, военное ведомство изучает влияние российско-белорусских учений "Запад-2021" на Украину, страны Балтии, Польшу. Советник президента отметил, что Киев намерен противодействовать этому влиянию своими учениями "Совместные усилия — 2021", которые приходятся на активную фазу "Запада-2021".

"Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что Вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям", - сказал Арестович.

Про другие сценарии не сообщается. Ранее в Минобороны Украины заявили, что власти страны направят выделенные для нее от США $150 млн на оборону своих границ и углубление совместимости с НАТО.

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