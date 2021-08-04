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Грузия и Украина провели военные учения под эгидой НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Грузинские и украинские военнослужащие в рамках проводимых в Грузии маневров НАТО «Agile Spirit – 2021» («Проворный дух») провели совместные учения по отработке контрнаступательных операций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия и Украина провели военные учения под эгидой НАТО
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает минобороны Грузии, в учениях на полигоне Орфоло в Ахалцихе приняли участие грузинские мотострелки и украинские морпехи и десантники.

По сценарию, грузины и украинцы проводили контрнаступление, нейтрализуя противника с последующим занятием района боевых действий.

В учениях были задействованы артиллерия, танки и БМП, в том числе боевые машины, произведенные в Грузии.

Учения НАТО проводятся в Грузии 26 июля – 6 августа с участием военных 15 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса.

В МИД России уже заявили, что учения НАТО в Грузии Agile Spirit вызывают озабоченность российской стороны.

Армия,НАТО,МИД,Деловая газета "Взгляд",Тбилиси,Грузия,Украина,
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