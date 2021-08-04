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ВДВ получили новейшие броневики «Тайфун-ВДВ»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
59 минут назад

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» был принят на снабжение ВДВ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

ВДВ приняли на снабжение новейший бронеавтомобиль
Фото: пресс-служба "Ремдизеля"пресс-служба "Ремдизеля"

В данный момент «бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» производства «Ремдизеля» принят на снабжение Воздушно-десантных войск России», и «в ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин», передает РИА «Новости».

Источник добавил, что «вторая партия «Тайфунов-ВДВ» должна быть передана заказчику в 2022 году».

Принятие военной техники на снабжение предполагает, что для нее в учебных заведениях Минобороны уже готовятся кадры по соответствующим специальностям, а в воинских частях уже есть все необходимое для эксплуатации – горюче-смазочные материалы, топливо, боеприпасы и так далее.

«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.

Подвеска выполнена на основе гидропневматических амортизаторов. Броня обеспечивает защитой от взрыва шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов под днищем. Машина является аэродесантируемой.

«Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.

Армия,Министерство обороны,РИА Новости,Россия,
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