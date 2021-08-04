США одобрили поставку Грузии Javelin на $30 млн

Американская администрация приняла решение продать Грузии партию противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $30 млн. Об этом сообщило во вторник управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Фото: Reuters Reuters

Грузия, согласно этим данным, запросила 82 ракеты для противотанковых комплексов Javelin и 46 командно-пусковых установок.

Видео дня

Предлагаемая продажа этих систем, по мнению американских властей, "не приведет к изменению военного баланса в регионе". При этом, с точки зрения Вашингтона, она будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе". Это поможет Грузии усилить свои возможности "защищать суверенитет и территориальную целостность".

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Госдеп США в 2017 году одобрил продажу Грузии 410 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin и 72 командно-пусковых установок, в том числе двух командно-пусковых блоков за $75 млн. Поставки начались в январе 2018 года и завершились в 2019 году.