"Худший кошмар" для России: в США создали стелс-бомбардировщик

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может стать проблемой для российских систем ПВО. Об этом сообщает National Interest.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

По данным издания, новый самолет будет представлять угрозу для какой угодно цели. Отмечается, даже эффективным российским системам противовоздушной обороны будет крайне сложно обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21.

Как подчеркивает автор материала Крис Осборн, России понадобятся более точные радары, чтобы отследить передвижения бомбардировщика. Новые стелс-технологии могут сделать самолет «худшим кошмаром» для России, добавил журналист.

Ввести в эксплуатацию бомбардировщик планируют в 2025-ом году. Основным неядерным вооружением B-21 станут гиперзвуковые ракеты.