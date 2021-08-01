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В США заявили о создании бомбардировщика, который станет «худшим кошмаром» для России

Газета.Ru
56 минут назад

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может стать проблемой для российских систем ПВО. Об этом сообщает National Interest.

"Худший кошмар" для России: в США создали стелс-бомбардировщик
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

По данным издания, новый самолет будет представлять угрозу для какой угодно цели. Отмечается, даже эффективным российским системам противовоздушной обороны будет крайне сложно обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21.

Как подчеркивает автор материала Крис Осборн, России понадобятся более точные радары, чтобы отследить передвижения бомбардировщика. Новые стелс-технологии могут сделать самолет «худшим кошмаром» для России, добавил журналист.

Ввести в эксплуатацию бомбардировщик планируют в 2025-ом году. Основным неядерным вооружением B-21 станут гиперзвуковые ракеты.

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Ранее ВВС США опубликовали первое изображение стратегического бомбардировщика B-21 Raider, разработка которого сейчас ведется в Соединенных Штатах.

Армия,Крис Осборн,Россия,Соединенные Штаты,
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