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Российские корабли проследили за действиями катеров Украины в Азовском море

Lenta.ruиещё 1
15 минут назад

Российские боевые корабли отреагировали на действия украинских катеров, которые проводили учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Ответ на провокации: Боевые корабли России вышли в море за катерами Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения Военно-морских сил ВСУ проводили учения. Ночью техника вышла в море, разделившись на группы. Они тренировалась обеспечивать безопасность, обследовать прибрежные воды и оказывать огневую поддержку с моря.

Суда также отработали предупредительную стрельбу по нарушителям и ликвидацию подводной мины. Прибыв на место стрельбы, состав отряда заметил приближение корабля береговой охраны пограничной службы России.

«Несмотря на частые провокации российской стороны в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения обстановки. Однако "недружественные соседи" легли в дрейф и следили за происходящим на расстояния около шести морских миль», — говорится в сообщении службы.

Ранее на Украине завершились масштабные военные учения с участием НАТО Sea Breeze. Они прошли в Черном море и прибрежных районах. Военные заявили о выполнении поставленных задач в полном объеме.

Армия,НАТО,Украина,
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