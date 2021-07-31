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Талибы обвинили Индию в бомбежках Афганистана

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что индийские ВС нанесли авиаудар по городу Лашкаргах, центру провинции Гильменд.

Талибы обвинили Индию в бомбежках Афганистана
Фото: Ubidullah Abid/АР/ТАССUbidullah Abid/АР/ТАСС

По данным представителя талибов, атака пришлась по гражданскому госпиталю, передает Sputnik. Однако, по официальным данным, атаки с воздуха по расположению боевиков регулярно наносят правительственные войска Афганистана.

Между тем, в миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявили, что главный комплекс организации в столице провинции Герат на западе Афганистана ранее подвергся нападению «антиправительственных элементов».

Атака с применением гранат и реактивных снарядов произошла через несколько часов после того, как боевики «Талибана» проникли вглубь Герата, где произошли ожесточенные столкновения с афганскими силами безопасности возле регионального представительства МООНСА, пишет «Российская газета».

В ООН заявили, что пока не установлено, кто напал на комплекс. Представитель западных служб безопасности сообщил агентству Reuters, что все иностранные дипломатические миссии в городе приведены в состояние повышенной готовности. МООНСА сообщила, что нападение было совершено у входов в комплекс, который был четко обозначен как объект ООН. Во время инцидента никто из сотрудников организации не пострадал.

Ранее афганские военные отбили у радикального движения «Талибан» район Гузара в провинции Герат, а также ликвидировали или ранили свыше 100 боевиков.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия готова оказать любую требуемую помощь Таджикистану в связи с ситуацией в Афганистане, уже организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники. При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.

Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Талибан,ООН,ИА Sputnik,"Российская газета",Reuters,Россия,Лашкаргах,Афганистан,
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