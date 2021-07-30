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В НАТО заявили о перехвате над Балтикой самолетов России

Газета.Ru
30 минут назад

Командование НАТО направляло накануне испанские истребители Eurofighter и итальянские истребители-бомбардировщики F-35 для сопровождения российских самолетов, летевших над Балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление альянса.

F-35 перехватили над Балтикой самолеты России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Истребители НАТО, приписанные миссии Балтийского воздушного патрулирования, идентифицировали два самолета радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и истребитель Су-24», — сказано в документе.

По данным НАТО, эти самолеты вылетели из Калининградской области.

Российские истребители перехватили самолёты США над Чёрным морем

Также в заявлении уточнили, что в это же время, в той же зоне был замечен, перехвачен и идентифицирован транспортный самолет Ил-76. В НАТО подчеркнули, что этот российский самолет не предоставлял план полета, и у него не был включен транспондер, поэтому полет представлял потенциальную угрозу для гражданских авиалиний.

При этом в альянсе отметили, что российский самолет не входил в воздушное пространство стран НАТО, и операция сопровождения «носила рутинный характер».

В последнее время самолеты стали чаще вылетать на сопровождение в регионе российской авиации, пролетающей над международными водами вблизи территории НАТО, сказано в сообщении.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции над Балтикой.

Армия,НАТО,Россия,
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