Российские противопожарные самолеты Бе-200 оказывают турецким пожарным помощь в тушении крупного лесного пожара в провинции Анталья . Об этом в четверг сообщило российское посольство в Анкаре в Twitter.

"Три российских противопожарных самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне в регионах, где на земле и с воздуха ведут борьбу с пожаром", - говорится в сообщении.

Диппредставительство также пожелало, чтобы "лесной пожар на юге Турции был потушен в самом скором времени и нанес наименьший ущерб".

Пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Ранее в генконсульстве РФ в Анталье рассказали ТАСС, что информация о пострадавших россиянах не поступала, основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им ничего не угрожает. Кроме того, вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.