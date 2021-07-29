Строительство и модернизация крупнейшей базы ВМФ России в Балтийске Калининградской области является стратегическим ответом на приближение НАТО к границам страны. Об этом «Известиям» рассказал экс-замглавы МИД и бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Он пояснил, что назначение любой военно-морской базы состоит в охране рубежей, входящих в зону стратегических интересов, и нанесении ударов в ответ на агрессию извне. Укрепляя базу в Калининграде, Россия демонстрирует Альянсу готовность ответить на вызовы и угрозы её безопасности.

По данным источников издания, в реконструированной базе смогут находиться крупные корабли, в том числе крейсеры и подводные лодки. Она станет одной из крупнейших в мире и создаст надёжный контроль над регионом.