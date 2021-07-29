В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дипломат назвал базу ВМФ под Калининградом стратегическим ответом НАТО

News.ru
33 минуты назад

Строительство и модернизация крупнейшей базы ВМФ России в Балтийске Калининградской области является стратегическим ответом на приближение НАТО к границам страны. Об этом «Известиям» рассказал экс-замглавы МИД и бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Он пояснил, что назначение любой военно-морской базы состоит в охране рубежей, входящих в зону стратегических интересов, и нанесении ударов в ответ на агрессию извне. Укрепляя базу в Калининграде, Россия демонстрирует Альянсу готовность ответить на вызовы и угрозы её безопасности.

По данным источников издания, в реконструированной базе смогут находиться крупные корабли, в том числе крейсеры и подводные лодки. Она станет одной из крупнейших в мире и создаст надёжный контроль над регионом.

От советской мощи к блеску НАТО: как изменилась украинская армия

Ранее президент Владимир Путин во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ заявил, что российский флот способен обнаружить любого врага и при необходимости атаковать его. Он также отметил, что, помимо мощных кораблей, АПЛ и морской авиации, флот располагает не имеющими аналогов гиперзвуковыми высокоточными системами вооружения.

Армия,Видео,Сергей Орджоникидзе,Владимир Путин,НАТО,ООН,МИД,газета "Известия",Калининградская Область,Россия,Балтийск,Калининград,
57
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители