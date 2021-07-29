Минобороны подписало контракт на поставку С-500 «Прометей»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», сообщил источник в ОПК.

Фото: Минобороны России/Youtube Минобороны России/Youtube

ВКС по контракту получат «более 10 систем», серийные поставки стартуют в первой половине 2022 года, сообщил источник ТАСС. Сейчас «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Испытания должны завершится в конце 2021 года. Речь идет о наземном варианте, но при необходимости «он может стать корабельным».

Как заявил источник, С-500 может уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, включая боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высоте до 200 км и на дальности до 500 км.