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Минобороны подписало контракт на первую партию С-500 «Прометей»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
59 минут назад

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», сообщил источник в ОПК.

Минобороны подписало контракт на поставку С-500 «Прометей»
Фото: Минобороны России/YoutubeМинобороны России/Youtube

ВКС по контракту получат «более 10 систем», серийные поставки стартуют в первой половине 2022 года, сообщил источник ТАСС. Сейчас «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Испытания должны завершится в конце 2021 года. Речь идет о наземном варианте, но при необходимости «он может стать корабельным».

Как заявил источник, С-500 может уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, включая боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высоте до 200 км и на дальности до 500 км.

Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Армия,Оружие,Министерство обороны,Алмаз-Антей,ИТАР-ТАСС,
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