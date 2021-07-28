Баку принял инициативу РФ о прекращении огня на границе с Арменией

В Азербайджане приняли предложение России о прекращении огня на границе с Арменией с 10:00 по местному времени (09:00 по Москве). Об этом в Минобороны Азербайджана сообщили сегодня, 28 июля, передает «Интерфакс».

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"Однако Армения, используя танк и 120-миллиметровые минометы, продолжает эскалацию ситуации и обстрел позиций азербайджанских военных", - отмечается в сообщении военного ведомства страны.

В офисе омбудсмена Армении Армана Татояна заявили об обстреле из крупнокалиберного оружия ряда населенных пунктов Гегаркуникской области на границе с Кельбаджарским районом Азербайджана.

"По сведениямна 10:30 (09:30 по Москве) получеа информация от гражданских лиц об обстреле военными силами Азербайджана сел Сотк, Кут, Азат, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа. В особо уязвимом положении оказались деревни Кут и Верин Шоржа", - уточняется в заявлении.

Ранее в среду в азербайджанском минобороны заявили о провокационных действиях армянских военных в направлении Кельбаджарского района в ночь на 28 июля.