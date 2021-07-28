«Напряжение, создаваемое ВС Армении на границе с Азербайджаном, может привести к региональной войне. Наша идея — одна нация, два государства.Турция и Азербайджан создадут тюркскую армию. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», — приводит цитату Шентопа радио «Спутник».