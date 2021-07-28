В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Турция и Азербайджан создадут общую армию

Ura.Ru
1 час назад

Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. В рамках договоренностей проводятся и военные учения двух стран, заявил председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп.

Турция и Азербайджан создадут тюркскую армию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Напряжение, создаваемое ВС Армении на границе с Азербайджаном, может привести к региональной войне. Наша идея — одна нация, два государства.Турция и Азербайджан создадут тюркскую армию. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», — приводит цитату Шентопа радио «Спутник».

Также председатель отметил, что главы Азербайджана, Турции и Пакистана могут создать трехсторонний формат.

«Между тремя странами существуют не только межгосударственные, но и межнациональные отношения», — уточнил он.

«Армия Эрдогана» — настоящий военный переворот в Турции

Говоря про напряжение со стороны ВС Армении, Шентоп заявил о возможном начале региональной войны. Он призвал мировое сообщество призвать страну «прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе».

Армия,Мустафа Шентоп,Армения,Азербайджан,Турция,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители