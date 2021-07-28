Россия подарила вооружение Таджикистану

Россия готова оказать любую требуемую помощь Таджикистану в связи с ситуацией в Афганистане, уже организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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Шойгу заявил на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, что «организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана», также продолжается подготовка «квалифицированных таджикистанских военных кадров», их готовят «как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы», передает ТАСС.

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«Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков», – добавил он.

Подчеркивается, что российская сторона готова «оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям».

Шойгу указал, что «на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана», так как «поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов».

«Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется», – сказал он.

По словам главы российского военного ведомства, для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, предпринимаются другие меры.

«Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков», – заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона готова «оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям».

«Сегодня на совещании министров обороны государств – членов ШОС мы подробно обсудим вопросы региональной безопасности и возможные меры по ее обеспечению», – добавил Шойгу.

Министр отметил также, что у Москвы и Душанбе имеются общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

«Исходя из этого выстраиваем сотрудничество наших оборонных ведомств», – сказал он.

Ранее российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном.

Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны.