В ДНР рассказали, что позволит прекратить войну в Донбассе

«В случае удовлетворения иска, во-первых, прекращается война, вооруженный конфликт. Это тот фундамент, база, после которой мы можем говорить о восстановлении иных нарушенных прав. В случае вынесения законного решения мы можем говорить об окончании конфликта», – цитирует РИА «Новости» Шишкину.

В четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.