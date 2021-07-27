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В ДНР рассказали, что позволит прекратить войну в Донбассе

Деловая газета "Взгляд"
17 минут назад

Удовлетворение жалобы России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) позволит прекратить конфликт в Донбассе, заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина.

В ДНР рассказали, что позволит прекратить войну в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае удовлетворения иска, во-первых, прекращается война, вооруженный конфликт. Это тот фундамент, база, после которой мы можем говорить о восстановлении иных нарушенных прав. В случае вынесения законного решения мы можем говорить об окончании конфликта», – цитирует РИА «Новости» Шишкину.

В четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.

Глава украинского минюста Денис Малюська заявил, что рассмотрение межгосударственной жалобы России к Украине в Европейском суде по правам человека продлится годы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что ему следует уважать ЕСПЧ, а не заниматься предвосхищением решений суда.

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