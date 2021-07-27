"Русские действительно неплохи": Что говорят в Китае о параде ВМФ в Петербурге

Пользователи китайского сайта «Гуанча» выразили восхищение российскими военными кораблями, принявшими участие в параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России.

Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские судна «потерялись бы на фоне таких гигантов». «Любой крупный надводный корабль – это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи», – написал один из них, передает РИА «Новости».

«124-метровый корабль создает впечатление 421-метрового», – выразил мнение другой.

Один из комментаторов сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России.

Некоторые читатели выразили сожаление из-за того, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС.

«Почему мы не отправили корабль для участия? Это очень странно!» –задался вопросом guan_15563825741299.\

«Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде», – добавил другой пользователь.

У Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны и наших национальных интересов, заявил президент Владимир Путин 25 июля в Санкт-Петербурге на параде, посвященном Дню Военно-морского флота.

Утром в воскресенье Владимир Путин "обошел" на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поприветствовал их экипажи. За торжественным смотром президент наблюдал с трибуны на Сенатской площади. В этом году российскому флоту исполняется 325 лет. Мощь ведущей морской державы на параде показали более 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Владимир Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России, отметив, что этот праздник дорог для всего народа.

"Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие", - сказал Верховный главнокомандующий РФ.

Путин подчеркнул, что сегодня у Военно-морского флота есть все необходимое для гарантированной защиты России и национальных интересов страны.

"Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", - сказал он, принимая парад.

"Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - заявил Путин.

В своем выступлении президент отметил, что военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, и вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы Отечества. В заключение глава государства напомнил отраженные в морском уставе заветы Петра Великого: ни перед кем не спускать флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу.

"С праздником вас! Да здравствует российский Военно-морской флот!" - завершил свое выступление президент.

На рейде Невы перед президентом прошли новейший фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малый ракетный корабль "Град Свияжск" дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" (типа "Лада"), большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Возглавлял строй статической парадной линии 54-пушечный линейный парусный корабль "Полтава". По фарватеру Невы впервые торжественно прошла группа патрульных катеров проекта "Мангуст" Пограничного управления ФСБ России.

В этот же день после парада Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения - большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Сизов". По сути, это плавучий рыбзавод, который будет вылавливать до 60 тысяч тонн рыбы в год и тут же на борту ее перерабатывать, замораживать, чтобы отвезти в порт отправления.

Начались торжества утром 25 июля с Главного военно-морского парада - он прошел в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда. Перед его началом Владимир Путин в сопровождении Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова на катере объехал корабельный строй и поздравил моряков.

Сам парад стал отражением всего великолепия российского военного флота. Прошли десятки боевых кораблей, подводные лодки, несколько тысяч военнослужащих, а в конце - пролет авиации.

Владимир Путин принимает доклад командующего войсками Западного военного округа Александра Журавлева. К Главному военно-морскому параду все готово. Верховный главнокомандующий вместе министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым на белоснежном катере «Раптор» выходят на большой Кронштадтский рейд, чтобы приветствовать экипажи кораблей.

Впервые в Главном военно-морском параде задействованы сразу три атомных подлодки. Все представляют Северный флот. «Вепрь» - бесшумный подводный охотник, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр». Между ними грозный «Орел» с комплексом «Оникс» на борту - убийца авианосцев и «Князь Владимир» с баллистическими ракетами «Булава» - самый современный и мощный подводный крейсер.

После того, как президент России на большом Кронштадтском рейде поздравил с Днем ВМФ экипажи кораблей дальней морской зоны, он отправился на вертолете в Петербург. В Северной столице и мосты разведены, и Ростральные колонны горят. Затаились набережные Невы. Еще мгновение, и над Сенатской площадью звучит голос диктора: «говорит и показывает Санкт-Петербург».

Под артиллерийские залпы салютного дивизиона с Комендантской пристани Петропавловской крепости выходит катер с президентом, министром обороны и командующим Военно-морским флотом России. Президентский катер с бортовым номером 001 обходит строй кораблей, которые сейчас стоят на Неве. Белой парадной линией Верховного главнокомандующего встречают экипажи.

Знаменная группа выносит кормовой Георгиевский флаг легендарного корабля «Азов», который в одиночку противостоял пяти кораблям Османской империи в знаменитом Наваринском сражении - символ мужества, героизма и стойкости наших моряков.

В какой-то момент на Неве под разведенными створами первого моста - Благовещенского, появляется парадный строй. Скорость девять узлов. Дистанция ровно 270 метров. Водную гладь Невы в кильватерном строю разрезают два десятка боевых кораблей и катеров. Так близко к трибуне – всего 50 метров, что можно детально разглядеть и новейший корабль противоминной обороны «Александр Обухов» с корпусом из монолитного стеклопластика.

Малый ракетный корабль Балтийского флота «Зеленый дол» впервые участвует в главном Военно-морском параде. Уже на выходе из Кронштадта корабли формируют парадный строй. Впереди малый ракетный корабль «Одинцово». Дистанция между кораблями 270 метров, а на палубе уже выстроились моряки в парадной форме. У них, как и у корабля, дебют на Главном параде, но они репетировали, часами стояли по стойке смирно.

Даже у бывалых моряков чувствуется волнение. Но внешне его не заметно, корабль проходит вдоль трибун уверенно и четко в назначенное время. Как только парад заканчивается на Неве, морская часть начинается в Кронштадте. В Кронштадтском морском фарватере настоящие морские гиганты. В торжественном построении участвуют 11 кораблей различных проектов и четыре подводных лодки. Эффектно и величаво корабли идут на скорости в 12 узлов и дистанции в 1,5 кабельтова - это примерно 300 метров.

Открывает парадный строй новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов». У него самый большой в мире корпус из композитных материалов и оборудование, позволяющие обнаруживать и уничтожать мины на огромном расстоянии.

Новичок парада БДК «Петр Моргунов» - он принят в состав флота менее года назад и способен доставить усиленный батальон морской пехоты вместе с техникой в любую точку мирового океана. Впервые в Главном военно-морском параде участвует новейший корвет «Гремящий» с Тихоокеанского флота. За ним БПК «Вице-адмирал Кулаков». Самый большой и мощный участник парада - ракетный крейсер «Маршал Устинов». Его длина почти 190 метров, он участвует в Главном военно-морском параде уже в четвертый раз.

В парадном строю сразу четыре новейших дизель-электрических подлодки проекта 636.3. Это «Владикавказ» с Северного флота, «Краснодар» из Черного моря, а «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» пришли с Тихоокеанского флота. Замыкают парадный строй иностранные гости. Впереди - фрегат индийских ВМС «Табар», название переводится как «боевой топор», а построен он в Петербурге. Далее легкий фрегат иранских ВМС «Саханд», а за ним - пакистанский сторожевик «Зульфикар», названный в честь легендарного раздвоенного меча.

Состоялось не только прохождение парадных линий кораблей и прохождение пеших парадных расчетов, но и воздушная часть. В ней было задействовано 48 летательных аппаратов. В их число входили истребители Су-30СМ, Су-33, Су-27, истребители корабельного базирования МиГ-29К, бомбардировщики Су-24, перехватчики МиГ-31, самолеты специального назначения Ту-154М и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолеты Ту-142, модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н. Кроме того, в небе можно было увидеть военно-транспортные самолеты Ан-72 и гидросамолеты Бе-12.

Чем ближе к Санкт-Петербургу, тем ниже. И вот уже сверхмалая высота – 150 метров. Город, как на ладони: шпили Петропавловской крепости, Сенатская площадь. Створы петербургских мостов, словно маяки для самолетов – ключевой ориентир. С оглушительным ревом над городом проносятся истребители корабельного базирования МиГ-29. Тут же на горизонте фронтовые бомбардировщики Су-24М и перехватчики Миг-31.

Если и завершать столь масштабное и грандиозное зрелище, то, пожалуй, только так эффектным появлением морских штурмовиков Су-25. Пролетая на максимально низкой высоте, они окрашивают небо над Петербургом в цвета Российского флага.

Власти Санкт-Петербурга собирались провести парад ВМФ без зрителей из-за пандемии коронавируса, однако на мероприятие пропустили пешеходов. В результате на набережных образовались толпы зрителей, передаёт «Фонтанка».

По информации издания, за несколько минут до начала парада было решено пропускать людей, в том числе с детьми, чтобы не создавать толпу на перекрытых улицах.

«Подъём» отмечает, что для автомобилей движение перекрыто спецтехникой, но пешеходы могут попасть на мероприятие.

Ранее власти города сообщали, что парад пройдёт без зрителей.

Новая российская подлодка К-329 «Белгород» признана в США самой совершенной субмариной Военно-морского флота России. Об этом пишет журнал The National Interest.

В статье отмечается, что «Белгород» существенно превосходит американские аналоги по размеру — в том числе субмарины класса «Огайо», считающиеся крупнейшими в истории американского ВМФ. Уступает он только лишь своему советскому предшественнику — тяжелому ракетному подводному крейсеру стратегического назначения проекта «Акула», который является самой большой подлодкой в мире.

«Белгород» оснащен беспилотными аппаратами «Посейдон» — в США эти ядерные торпеды часто называют «оружием Судного дня».