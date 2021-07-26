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Армейская авиация ЗВО сбросила 330 тонн воды на лесные пожары в Карелии

ТК «Звезда»
1 час назад

В Республике Карелия экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают ликвидацию очагов природных пожаров. При помощи многоцелевого вертолета Ми-8 удалось сбросить более 330 тонн воды для тушения масштабных возгораний. За 6 дней работы удалось локализовать распространение огня на территории населенных пунктов Кудама и Настенъярви. Сейчас идут работы по ликвидации пожаров в районе Сямозера, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Армейская авиация сбросила 330 тонн воды на пожары в Карелии
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Оказывать помощь в тушении пожаров привлекли более 100 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО и свыше 20 единиц спецтехники.

Ранее в Карелии экипажи армейской авиации ЗВО сбросили более 180 тонн воды на очаги лесных пожаров. На прошлой неделе в регионе было зарегистрировано 39 очагов природных возгораний.

Армия,Республика Карелия,
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