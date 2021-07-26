Армейская авиация сбросила 330 тонн воды на пожары в Карелии

В Республике Карелия экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают ликвидацию очагов природных пожаров. При помощи многоцелевого вертолета Ми-8 удалось сбросить более 330 тонн воды для тушения масштабных возгораний. За 6 дней работы удалось локализовать распространение огня на территории населенных пунктов Кудама и Настенъярви. Сейчас идут работы по ликвидации пожаров в районе Сямозера, сообщает пресс-служба Западного военного округа.