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Байден заявил, что США не будут участвовать в военных миссиях в Ираке

Вечерняя Москва
1 час назад

Президент США Джо Байден заявил, что американские солдаты не будут участвовать в военных миссиях в Ираке. С соответствующей речью он выступил в понедельник, 26 июля, в Белом доме на встрече с иракским премьером Мустафой аль-Каземи.

Байден пообещал отказ США от военных миссий в Ираке
Фото: whitehousewhitehouse

При этом Байден подчеркнул, что США продолжат борьбу с ИГ*.

— Я думаю, что дела идут хорошо, наша роль в Ираке будет касаться помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ*, которая вновь поднимается, но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях, — приводит РИА Новости слова Байдена.

В конце июня по указанию Джо Байдена военные нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти цели были выбраны, потому что данные объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские персонал и объекты в Ираке.

Позже в СМИ появилась информация, что военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, американские самолеты совершили пролеты над местом инцидента. Над местом обстрела поднимались клубы дыма, было выпущено восемь ракет.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

Армия,Джозеф Байден,Исламское государство,РИА Новости,Ирак,Соединенные Штаты,
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