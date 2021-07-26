Небо Сирии могут закрыть для истребителей еврейского государства

Военный истеблишмент Израиля взволнован возросшим вниманием российских коллег к операциям ВВС Армии обороны (ЦАХАЛ) в небе над Сирией. Российское военное ведомство третий раз за минувшую неделю выступило с заявлением о предотвращении воздушных атак на позиции сирийских правительственных сил ресурсами отечественной техники. Арабские СМИ пользуются ситуацией и на этом фоне распространяют слухи, что Москва намерена пересмотреть позицию в отношении израильских операций на сирийской арене.

Признаки того, что российская сторона хочет подчеркнуть неприемлемость израильских операций в Сирии, появлялись трижды за минувшую неделю. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что утром 25 июля два самолёта ВВС ЦАХАЛ пытались атаковать объекты в сирийской провинции Дамаск, однако атака была отражена с применением находящихся на вооружении ПВО Сирийской арабской армии (САА) российских комплексов «Бук-М2Э».

Подобная история произошла 22 июля, когда «Буки» нейтрализовали, по данным российского оборонного ведомства, четыре управляемые ракеты, выпущенные двумя израильскими истребителями F-16 по центральной провинции Хомс. О том, что комплексы российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2» отразили нападение израильтян, Кулить рапортовал и 20 июля: ночью четыре самолёта F-16 попытались пройти в сирийское воздушное пространство через южную зону ат-Танф, которая контролируется США и лояльными им повстанцами.

Столь пристальное внимание Москвы к операциям ЦАХАЛ удивило израильский военный истеблишмент, сообщила газета «Гаарец»: в прошлом российская сторона выражала несогласие с полётами ЦАХАЛ в Сирии, однако активно им не противодействовала и уже тем более не делала акцент на силе отечественного оружия. Израильские журналисты отмечают: сам факт того, что Москва решила сделать такие заявления, демонстрирует, насколько велико её недовольство Израилем «после длительного периода затишья в двусторонних отношениях».

Москва разочарована израильтянами

Масла в огонь подлила накануне саудовская газета Asharq al-Awsat, которая со ссылкой на некий российский источник заявила, что Москва рассматривает возможность полного закрытия сирийского воздушного пространства для израильских боевых самолётов. Собеседник издания признал: начиная с 2015 года россияне поддерживали нейтралитет в отношении действий ЦАХАЛ, однако теперь их «терпение иссякло». По его словам, Россия всерьёз рассчитывает поддержать силы президента Башара Асада военной техникой — чтобы те смогли отражать нападения.

Израильская сторона не всегда была склонна к авторизации своих трансграничных нападений, но она никогда не скрывала, что её политика на сирийской арене определяется желанием оттеснить от своих границ проиранские силы, глубоко интегрированные в САА. Несколько лет назад при переходе южных провинций Сирии в руки правительственных войск Израиль при участии РФ, США и Иордании получил гарантии, что шиитские формирования, в которых он видит опасность, будут удалены от его рубежей. Израильтяне полагают, что условия выполнены не были.

Особый фон создают данные Asharq al-Awsat о том, что решение «закрыть» сирийское небо для ЦАХАЛ российская сторона предприняла после коммуникации с официальными лицами администрации президента США Джо Байдена: якобы Москва не увидела у своих коллег заинтересованности в том, чтобы израильские операции продолжались в Сирии в том же масштабе и с той же интенсивностью.

Ностальгия по Нетаньяху

Наблюдатели предполагают, что российская сторона попытается изменить правила игры в Сирии для нового израильского правительства. Предыдущий премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, который сейчас возглавляет парламентскую оппозицию, не раз использовал во внутриполитической борьбе тезис о высоком качестве своих отношений с президентом России Владимиром Путиным. Кабмин во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом такими возможностями похвастаться не может.

Этим — на фоне слухов в саудовской прессе — немедленно воспользовалась партия Нетаньяху «Ликуд», которая выступила с заявлением, что предыдущему правительству удавалось сохранять свободу действий на сирийской арене «благодаря тесным отношениям» между Нетаньяху и Путиным.

Если эти сообщения верны, провальное правительство потеряло ещё один жизненно важный стратегический актив, которым Израиль пользовался при правительстве Нетаньяху, — говорится в заявлении ликудовцев.

Стратегический актив действительно будет потерян, если «правительство перемен» решит действовать жёстко в отношении российских средств ПВО в Сирии. Российско-израильскую межправительственную комиссию со стороны еврейского государства в новом кабмине возглавил Зеев Элькин — член кризисного кабинета. В 2018 году в ходе разговора с российскими СМИ, при котором присутствовал обозреватель NEWS.ru, Элькин обещал, что израильская авиация нанесёт удары по российским «трёхсоткам» в Сирии, если те будут представлять опасность для ЦАХАЛ.

Такое развитие событий обещает повторение того «самолётного кризиса», который разгорелся в двусторонних отношениях РФ и Израиля в 2018 году: истребитель Ил-20 из состава российской авиационной группы был случайно сбит сирийскими ПВО, пытавшимися отразить нападение израильской авиации. Вину за крушение самолёта минобороны РФ возложило на еврейское государство, назвав это «враждебным жестом».

Новая реальность отношений

В разговоре с NEWS.ru приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов допустил, что интенсивность комментариев российской стороны связана с желанием защитить суверенитет Сирии в целях «имитации возвращения страны на мирные рельсы».

Понятно, что реальная эффективность сирийских средств ПВО, пусть даже восстановленных российской стороной, низкая — из-за «островного» и неэшелонированного характера. Прежде Москва просила израильтян не атаковать территорию аэропорта Дамаска для того, чтобы можно было нарастить интенсивность воздушного движения.

Антон Мардасов,приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

По словам аналитика, для Москвы наиболее «удобны» израильские удары в районах Хомса или Дераа — с точки зрения сдерживания Ирана и реагирования на атаки, однако последняя серия нападений направлена вглубь Сирии — на объекты в Дамаске и Алеппо.

По словам Мардасова, сложно сказать, что является первопричиной ситуации: изменения в уведомлении российской стороны об активности ЦАХАЛ при новом кабмине, повышение иранской активности, попытки Израиля контрбалансировать диалог Москвы и Вашингтона через Иорданию или просто содержательные разногласия с израильтянами.

Не исключено, что все эти причины играют свою роль, но, по большому счёту, Россия ничего не сможет с этим поделать, — заявил эксперт.