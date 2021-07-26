«Звено-3С»: что известно о новом самолете «Судного дня»

В России разрабатывают новые воздушные командные пункты, более известные как самолеты «Судного дня». Создадут их на базе широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, впоследствии как минимум два этих ВзПУ станут заменой Ил-80, который совершил свой первый полет еще в прошлом веке.

Фото: ТАСС ТАСС

Новые самолеты

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Российские Воздушно-космические силы планируют поставить на вооружение по меньшей мере два новых так называемых самолета «Судного дня», или «конца света». Как стало известно РИА «Новости» от источника в оборонно-промышленном комплексе, опытно-конструкторскими работами уже занимается Воронежский авиастроительный завод.

Самолеты «Судного дня» (нередко их также называют «апокалиптическими машинами» и «летающими бункерами») — это воздушные командные пункты (ВзПУ), предназначенные для эвакуации высшего военного руководства страны и управления войсками с воздуха в случае уничтожения или повреждения наземной спутниковой инфраструктуры во время военного конфликта, в том числе полномасштабной ядерной войны. Как правило, ВзПУ имеют возможность дозаправки в воздухе и сопровождаются истребителями. Они полностью защищены от радиации и других поражающих факторов ядерного взрыва.

Сейчас отечественным войскам для этих целей служит Ил-80, спроектированный и разработанный Авиационным комплексом им. Ильюшина еще в конце 1980-х годов на фоне напряженных отношений СССР и США. Судно было создано на базе пассажирского лайнера Ил-86 — выбор обосновывался тем, что самолет имеет широкий фюзеляж, тем самым там на борту сохраняется возможность разместить габаритную аппаратуру и необходимую электронику. Ил-80 можно было увидеть в действии на воздушном параде над Красной площадью в честь 65-й годовщины Победы в 2010 году. Всего на вооружении армии РФ находятся четыре Ил-80.

За основу новых самолетов же возьмут широкофюзеляжный Ил-96-400М. Вооруженные силы РФ получат два усовершенствованных ВзПУ. В дальнейшем не исключается заказ на третий такой лайнер, уточнили в ОПК.

Проект называется «Звено-3С». Радиокомплекс самолета рассчитан на передачу приказов войскам в радиусе 6 тыс. километров, он сможет связываться со стратегической авиацией, подвижными и шахтными установками, подводными лодками. По сравнению с предшественником — Ил-80, — дальность новых Ил-96-400М, представляющих собой глубокую модернизацию Ил-96-300, возрастет в два раза. Детальная характеристика самолетов «Судного дня» является государственной тайной.

О планах России модернизировать ВзПУ говорилось еще в октябре прошлого года. Как рассказывал ТАСС источник в самолетостроительной отрасли, самолеты на базе Ил-96-400М, согласно ожиданиям, значительно повысят время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличат зону охвата управления войсками.

То, что преемника Ил-80 создадут на базе Ил-96-400М, тоже не было секретом. Впервые это стало известно еще в 2016-м, вскоре был создан эскизно-технический проект. Как прогнозировали тогда в Объединенной приборостроительной корпорации, ВзПУ третьего поколения появятся у российской армии в течение пяти-семи лет.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат политических наук Андрей Губин высказал предположение, что новые ВзПУ России нужны, поскольку это отвечает тенденциям времени. Он также подчеркнул, что в модернизированных Ил-96-400М вся «начинка» будет отечественной.

«Это достаточно актуально. Ил-80 имеют ряд особенностей, не позволяющих раскрыть потенциал в полной мере. «Звено-3С» эти пробелы сможет ликвидировать за счет улучшенных эксплуатационных характеристик: это и дальность, и время патрулирования, это и улучшение систем связи. Насколько я знаю, там будут использованы полностью российские компоненты, что позволит обезопасить, в том числе, системы связи от нежелательного влияния и какой-либо прослушки», — сказал Губин в эфире радио Sputnik.

Конкурент из США

Помимо Ил-80, в мире есть еще один самолет «Судного дня», считающийся флагманом в своем роде. Это специализированные лайнеры E-4B Nightwatch («Ночной дозор»), созданные на базе Boeing 747. Производить самолеты с разговорным названием «doomsday planes» в Соединенных Штатах начали в 1970-х.

Что интересно, практически в тот же час, когда появились новости о планах России построить новые ВзПУ, Пентагон поделился кадрами своего воздушного командного пункта. Пресс-секретарь штаб-квартиры Минобороны США Джон Кирби опубликован в Twitter видео, на котором показана дозаправка E-4B в воздухе.

«Дозаправка E-4B в полете никогда не устаревает. Боже, какая для этого нужна сноровка! Экипажи совершили отличный полет», — написал Кирби.

An E-4B refuel mid-flight simply never gets old. My goodness, the skills it takes! Great flying by these aircrews. Thank you so much. pic.twitter.com/ZRxXPOd84O— John Kirby (@PentagonPresSec) July 26, 2021