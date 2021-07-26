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В России началось создание "самолета Судного дня"

Праймиещё 20
30 минут назад

Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Самолет "Судного дня" появится в России на случай ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", — рассказал собеседник.

По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.

Проект носит название "Звено-3С", уточнил он.

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Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тысяч километров.

Эти самолеты "Судного дня" придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником.

Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.

Армия,Boeing,РИА Новости,Россия,
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