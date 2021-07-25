Президент России Владимир Путин заявил о способности ВМФ нанести «неотвратимый удар» по любому противнику. Верховный главнокомандующий 25 июля принимает Главный военно-морской парад в Петербурге, приуроченный ко Дню ВМФ, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства обошёл на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Президент поздравил моряков с Днём ВМФ.

«Сегодня у Военно-Морского Флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», - сказал Путин.

Глава государства напомнил о заветах создателя русского флота - Петра Первого. Он изложил главный принцип наших моряков в Уставе Морском: «ни перед кем не спускать флаг – флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу».

В Главном военно-морском параде участвуют около четырёх тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации.

Среди участников – ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Пётр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов».