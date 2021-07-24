Украинский беспилотник упал под Луганском

Под Луганском упал украинский беспилотник с самодельным взрывным устройством. Об этом стало известно РИА Новости.

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Как уточнили в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), беспилотный летательный аппарат упал в двух километрах от города.

«У Металлиста был обнаружен беспилотник ВСУ с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством», — сообщил источник.

Согласно Минским соглашениям, полеты беспилотников запрещены по всей линии соприкосновения в Донбассе.