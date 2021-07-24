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Под Луганском упал беспилотник со взрывным устройством

Lenta.ru
1 час назад

Под Луганском упал украинский беспилотник с самодельным взрывным устройством. Об этом стало известно РИА Новости.

Украинский беспилотник упал под Луганском
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), беспилотный летательный аппарат упал в двух километрах от города.

«У Металлиста был обнаружен беспилотник ВСУ с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством», — сообщил источник.

Согласно Минским соглашениям, полеты беспилотников запрещены по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Женщина получила ранение после обстрела посёлка в ЛНР

В начале апреля в населенном пункте Александровское самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб пятилетний мальчик. Власти ДНР сообщили, что украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома. Киев утверждал, что мальчик погиб из-за того, что сдетонировало устройство, которое он нашел во дворе.

Армия,РИА Новости,Луганск,
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