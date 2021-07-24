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ВМС США получили судно-«кирпич»

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Военно-морские силы (ВМС) США получили необычное судно, по своей форме напоминающее кирпич, пишет Popular Mechanics.

ВМС США получили судно-«кирпич»
Фото: U.S. NAVYU.S. NAVY

Согласно данным журналу, плавучая казарма APL 67 предназначена для временного размещения моряков в случае, когда их основной корабль непригоден для нахождения на нем, например, находится на техническом обслуживании.

Издание отмечает, что APL 67 лишена двигателей и оружия. В длину плавучая казарма превышает 267 метров, в ширину — 20. Высота APL 67 оценивается примерно в четыре этажа над водой. Судно способно вместить 56 офицеров и 228 рядовых. На APL 67 есть, в частности, туалеты, комнаты отдыха, прачечные, парикмахерская, фитнес-центр и медицинские кабинеты.

В настоящее время APL 67 транспортируется из Паскагулы (Миссисипи) в Сан-Диего (Калифорния), откуда судно должно отправиться в Йокосуку (Япония).

Popular Mechanics напоминает, что ВМС США имеют несколько подобных плавучих казарм, расположенных в различных регионах мира.

Армия,Соединенные Штаты,
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