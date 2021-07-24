В США назвали главных врагов российского Су-75

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, обладает всеми признаками высотного перехватчика, основная роль которого заключается в охоте на своих главных врагов — американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет Forbes.

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В публикации ЛТС называется самолетом, необходимым Москве для уничтожения вражеских истребителей. В издании сомневаются, что Россия сможет самостоятельно построить Су-75 без привлечения внешнего финансирования.

«Без финансирования из-за рубежа Checkmate, вероятно, не будет построен», — уверяет американский журнал.

Военный эксперт Том Купер считает, что при достаточно высоких заявленных характеристиках еще ни разу не летавший Checkmate является «котом в мешке». Forbes отмечает нестандартную конструкцию ЛТС, в частности V-образное оперение, снижающее радиолокационную заметность, и крупные крылья, позволяющие летать на больших высотах.

«Объедините эти качества — скрытность и большую предельную высоту полета, — и станет очевидно, что одинаково малозаметные и высотные F-22 и F-35 американских военных являются главными целями Checkmate», — утверждает издание.