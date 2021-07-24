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В США назвали главных врагов российского Су-75

Lenta.ru
46 минут назад

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, обладает всеми признаками высотного перехватчика, основная роль которого заключается в охоте на своих главных врагов — американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет Forbes.

В США назвали главных врагов российского Су-75
Фото: ТАССТАСС

В публикации ЛТС называется самолетом, необходимым Москве для уничтожения вражеских истребителей. В издании сомневаются, что Россия сможет самостоятельно построить Су-75 без привлечения внешнего финансирования.

В США появились «вопросы» к российскому Су-75

«Без финансирования из-за рубежа Checkmate, вероятно, не будет построен», — уверяет американский журнал.

Военный эксперт Том Купер считает, что при достаточно высоких заявленных характеристиках еще ни разу не летавший Checkmate является «котом в мешке». Forbes отмечает нестандартную конструкцию ЛТС, в частности V-образное оперение, снижающее радиолокационную заметность, и крупные крылья, позволяющие летать на больших высотах.

«Объедините эти качества — скрытность и большую предельную высоту полета, — и станет очевидно, что одинаково малозаметные и высотные F-22 и F-35 американских военных являются главными целями Checkmate», — утверждает издание.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Как отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

Армия,Сергей Чемезов,Ростех,Forbes,Соединенные Штаты,
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