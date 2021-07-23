В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Десантные корабли Северного флота прошли Ла-Манш

Министерство обороны Российской Федерации
1 час назад

Большие десантные корабли (БДК) Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» прошли пролив Ла-Манш и вошли в Северное море. Корабли направляются в Баренцево море.

Десантные корабли Северного флота прошли Ла-Манш
Фото: mil.rumil.ru

На прошлой неделе они завершили выполнение задач в Средиземном море и вышли в Атлантический океан.

Межфлотский переход кораблей осуществляется в нормальных гидрометеорологических условиях, позволяющих экипажам заниматься плановой боевой подготовкой и совершенствованием военно-морской выучки.

БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога» в течение нескольких месяцев действовали в составе сил Черноморского флота, принимая участие в учениях ВМФ России в Чёрном и Средиземном морях.

Армия,Александр Отраковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители