Десантные корабли Северного флота прошли Ла-Манш

Большие десантные корабли (БДК) Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» прошли пролив Ла-Манш и вошли в Северное море. Корабли направляются в Баренцево море.

Фото: mil.ru mil.ru

На прошлой неделе они завершили выполнение задач в Средиземном море и вышли в Атлантический океан.

Межфлотский переход кораблей осуществляется в нормальных гидрометеорологических условиях, позволяющих экипажам заниматься плановой боевой подготовкой и совершенствованием военно-морской выучки.