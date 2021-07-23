Десантные корабли Северного флота прошли Ла-Манш

Большие десантные корабли (БДК) Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» прошли пролив Ла-Манш и вошли в Северное море. Корабли направляются в Баренцево море.
На прошлой неделе они завершили выполнение задач в Средиземном море и вышли в Атлантический океан.
Межфлотский переход кораблей осуществляется в нормальных гидрометеорологических условиях, позволяющих экипажам заниматься плановой боевой подготовкой и совершенствованием военно-морской выучки.
БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога» в течение нескольких месяцев действовали в составе сил Черноморского флота, принимая участие в учениях ВМФ России в Чёрном и Средиземном морях.