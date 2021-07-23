Азербайджанский военный погиб в результате обстрела

Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего. Он погиб в результате обстрела со стороны Армении. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

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Примерно в 16:00 по местному времени были обстреляны азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении. Погиб военнослужащий по имени Фарман Яглу.

Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении, — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.