Азербайджанский военный погиб в результате обстрела

Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего. Он погиб в результате обстрела со стороны Армении. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
Примерно в 16:00 по местному времени были обстреляны азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении. Погиб военнослужащий по имени Фарман Яглу.
Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении, — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.
Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Армении подписать мирный договор, а также признать территориальную целостность двух стран и договориться о делимитации границ. Политик подчеркнул, что повестка дня Баку в этом вопросе соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.