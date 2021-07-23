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Азербайджанский военный погиб в результате обстрела

News.ru
22 минуты назад

Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего. Он погиб в результате обстрела со стороны Армении. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Азербайджанский военный погиб в результате обстрела
Фото: ReutersReuters

Примерно в 16:00 по местному времени были обстреляны азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении. Погиб военнослужащий по имени Фарман Яглу.

Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении, — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Армении подписать мирный договор, а также признать территориальную целостность двух стран и договориться о делимитации границ. Политик подчеркнул, что повестка дня Баку в этом вопросе соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.

Армия,Ильхам Алиев,Министерство обороны,ЕС,Армения,Азербайджан,
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