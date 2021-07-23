Новую мишень для ПВО «Адъютант» запустили в серию

«В комплексе также особенностью является то, что в его составе есть средства отображения информации, которые представляют собой, грубо говоря, экран командира, который располагается на командном пункте на удалении до 10 км от наземного пункта управления. Он отображает в режиме онлайн всю мишенную обстановку в небе с полной передачей всей телеметрической информации – местоположения мишени, скорости и высоты маршрута и так далее», – отметил Душкин. Комплекс «Адъютант» считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. Особенность «Адъютанта» в том, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники.