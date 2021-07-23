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Новую мишень для ПВО «Адъютант» запустили в серию

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Специалисты Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») завершили цикл госиспытаний мишенного комплекса для ПВО «Адъютант» и готовятся к его серийному производству, сообщил специалист проекта «Мишенные комплексы» ИЭМЗ «Купол» Александр Душкин.

Новую мишень для ПВО «Адъютант» запустили в серию
Фото: пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"

«В апреле 2021 года мы закончили цикл государственных испытаний и готовимся к серийному производству», – передает ТАСС слова Душкина.

Он отметил, что мишенный комплекс «Адъютант» предназначен для проведения тренировок боевых расчетов средств ПВО от переносных зенитных ракетных комплексов до систем большой дальности в ближней зоне. «Адъютант» включает в себя четыре различных типа мишеней, а также средства визуализации информации для командиров.

«В комплексе также особенностью является то, что в его составе есть средства отображения информации, которые представляют собой, грубо говоря, экран командира, который располагается на командном пункте на удалении до 10 км от наземного пункта управления. Он отображает в режиме онлайн всю мишенную обстановку в небе с полной передачей всей телеметрической информации – местоположения мишени, скорости и высоты маршрута и так далее», – отметил Душкин. Комплекс «Адъютант» считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. Особенность «Адъютанта» в том, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники.

Напомним, в мае 2019 года директор по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода «Купол» Игорь Иванов рассказал, что учебно-тренировочный комплекс «Адъютант» начнут поставлять в российскую армию с 2020 года.

Армия,Игорь Иванов,ИЭМЗ "Купол",Алмаз-Антей,ИТАР-ТАСС,
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