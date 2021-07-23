Путин запретил кораблям спускать флаг перед противником

Президент Владимир Путин подписал указ о введении нового положения о военно-морском флаге. Теперь кораблям запрещено спускать флаг перед противником. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Корабли ни при каких обстоятельствах не спускают военно-морской флаг перед противником, — говорится в документе.
Там отмечается, что весь экипаж судна должен «самоотверженно и мужественно» защищать флаг во время боя и не допустить его захвата врагом. Кроме того, если полотнище флага сбили в ходе столкновения, его нужно немедленно заменить другим. Для этого на корабле должны храниться запасные полотнища.
В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля, — отмечается в тексте.
Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт 25 июля. Он приурочен к 325-летию российского флота. Корабли пройдут в акватории Невы. Традиционно Путин открывает парад и выступает перед моряками с поздравлениями.