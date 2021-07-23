Путин запретил кораблям спускать флаг перед противником

Там отмечается, что весь экипаж судна должен «самоотверженно и мужественно» защищать флаг во время боя и не допустить его захвата врагом. Кроме того, если полотнище флага сбили в ходе столкновения, его нужно немедленно заменить другим. Для этого на корабле должны храниться запасные полотнища.