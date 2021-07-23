Один действующий эсминец остался у Британии

Единственным действующим эсминцем ВМС Великобритании остался провоцировавший пограничный инцидент в территориальных водах России корабль Defender. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на информацию британского министра по военным закупкам Джереми Квина.

Фото: Royal Navy/wikimedia.org Royal Navy/wikimedia.org

Британские ВМС имеют на вооружении всего шесть эсминцев класса Type 45. При этом три из них находятся в доке на техобслуживании, эсминец Dauntless проходит переоборудование, а Diamond испытал технические проблемы во время похода в Индо-Тихоокеанском регионе.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24 М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

В Минобороны Великобритании заявили, что никаких выстрелов военные не слышали и шли, якобы не нарушая международного права. Позднее в Сети появилось видео британского журналиста, на котором видно, как военнослужащие на эсминце запаниковали и сменили курс, услышав выстрелы.