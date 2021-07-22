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Главный военный храм Украины построят у российских границ

Русская Планета
1 час назад

В Харькове вблизи границы с Россией начали возведение Храма Святого Георгия Победоносца.

Главный военный храм Украины построят у границ с Россией
Фото: Zamir Usmanov/Russian LookZamir Usmanov/Russian Look

Его строительство ведется на территории Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии. Главный военный храм страны, как предполагается, будет построен к 14 октября 2021 года - празднику Покрова и Дня украинского казачества. Храм будет доступен не только для военнослужащих, но и для всех желающих.

Архитектурное решение здания базируется на слиянии традиций деревянной церковной архитектуры казачества и современной стилистики, сообщает «Интерфакс Запад».

Ранее российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев восторженно высказался о храме Вооружённых сил РФ, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Армия,Артемий Лебедев,Россия,Харьков,Украина,
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