Главный военный храм Украины построят у границ с Россией

Его строительство ведется на территории Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии. Главный военный храм страны, как предполагается, будет построен к 14 октября 2021 года - празднику Покрова и Дня украинского казачества. Храм будет доступен не только для военнослужащих, но и для всех желающих.