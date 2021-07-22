Главный военный храм Украины построят у границ с Россией

Его строительство ведется на территории Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии. Главный военный храм страны, как предполагается, будет построен к 14 октября 2021 года - празднику Покрова и Дня украинского казачества. Храм будет доступен не только для военнослужащих, но и для всех желающих.
Архитектурное решение здания базируется на слиянии традиций деревянной церковной архитектуры казачества и современной стилистики, сообщает «Интерфакс Запад».
Ранее российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев восторженно высказался о храме Вооружённых сил РФ, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне