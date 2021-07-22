Российский «Прометей» назвали особенным вызовом для НАТО

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» является одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире и бросает особенный вызов НАТО. Об этом пишет портал 19FortyFive.

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«С-500 — гораздо более мощное средство ПВО, чем его предшественник С-400. Способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для альянса», — утверждается в статье.

Портал поясняет, что новый ЗРК способен поражать любые существующие и проектируемые средства нападения на любой высоте и скорости. При этом он устойчивее к радиоэлектронным помехам.

20 июля в России на полигоне Капустин Яр провели успешные испытания зенитно-ракетной системы С-500. Представители Минобороны показали видео со стрельб «Прометея» и подчеркнули, что новейший вид вооружения успешно поразил баллистическую цель. В сообщении также говорилось, что российским военным удалось подтвердить тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО. «После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», — заключили представители ведомства.