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Российский Су-27 перехватил истребитель ВВС Германии над Балтийским морем

Lenta.ru
44 минуты назад

Российский истребитель Су-27 перехватил истребитель ВВС Германии FGR.4 «Тайфун» над Балтийским морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России, передает РИА Новости.

Су-27 перехватил истребитель ВВС Германии
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали в ведомстве, 22 июля над акваторией Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к государственной границе России. Для ее опознавания в воздух подняли Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Российский истребитель определил цель как FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от госграницы Су-27 вернулся на базу.

Нарушения границы иностранными самолетами в результате допущено не было. Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в ведомстве.

Армия,Германия,
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