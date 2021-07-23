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Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор

Lenta.ruиещё 2
41 минуту назад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает Еревану подписать мирный договор. Об этом он рассказал в интервью Гостелевидению Азербайджана, передает ТАСС.

Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор
Фото: ТАССТАСС

«Мы отправили в Армению повестку — мирное соглашение. Пусть говорит, что не хочет, пусть говорит, что отказывается. Я много раз говорил, говорю: мы готовы, давайте начнем переговоры. Война окончена? Окончена. Ты хочешь мира, Армения? Как будто хочешь. Тогда почему бы не подписать мирное соглашение? Признайте нашу территориальную целостность, подпишите мирное соглашение и решите вопрос делимитации границ. В этом отношении наша повестка дня соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России», — сказал он.

22 июля официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена эскалацией напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. Она обратила внимание на регулярные перестрелки между военнослужащими Азербайджана и Армении на приграничных территориях и подчеркнула, что такая напряженная остановка препятствует нормализации отношений двух стран.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о стрельбе из минометов на границе с Азербайджаном. По данным ведомства, обстрел армянских позиций около села Ерасх начался 17 июля. В министерстве заявили, что азербайджанские военные применяли стрелковое оружие и минометы различного калибра.

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