Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор

«Мы отправили в Армению повестку — мирное соглашение. Пусть говорит, что не хочет, пусть говорит, что отказывается. Я много раз говорил, говорю: мы готовы, давайте начнем переговоры. Война окончена? Окончена. Ты хочешь мира, Армения? Как будто хочешь. Тогда почему бы не подписать мирное соглашение? Признайте нашу территориальную целостность, подпишите мирное соглашение и решите вопрос делимитации границ. В этом отношении наша повестка дня соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России», — сказал он.