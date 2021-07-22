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Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021

ТК «Звезда»
40 минут назад
На авиасалоне МАКС-2021 концерн ВКО «Алмаз - Антей» представил беспилотный перехватчик малоразмерных дронов «Волк-18». Он может самостоятельно обнаруживать беспилотники, а затем сбивать их.
«Убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Волк-18» использует специальные сети, которые опутывает другие беспилотники, после чего они падают на землю. Также он может таранить дроны противника.
Дрон-перехватчик - скоростной и маневренный квадрокоптер, который при этом остается практически невидимым для других беспилотников. Его масса всего четыре килограмма, масса полезной нагрузки - два килограмма, корпус дрона сделан из углепластика. Может находиться в воздухе около получаса.
Получил новую оптико-локационную систему, обеспечивающую повышенную дальность обнаружения воздушных целей, а также систему управления, позволяющую ему работать в автоматическом режиме.
Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля.
Армия,Алмаз-Антей,
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